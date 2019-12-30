2020'de iş kapıları açılıyor. KPSS puanıyla ve KPSS şartsız yapılacak personel alımları için detaylar belli olmaya başladı. Bu bağlamda, 16 bin sözleşmeli sağlık personeli, 20 bin öğretmen, 55 bin PTT personeli, 7 bin polis, 8 bin bekçi ve temizlik personeli alımları yapılacak. Öte yandan sözleşmeli personel sorunu da çözülecek. Devlet Personel Başkanlığı, 17 Aralık 1960 tarihinde 160 sayılı Kanunla "Devlet Personel Dairesi" olarak kurulan ve 8 Haziran 1984 tarih ve 217 sayılı KHK ile yeniden düzenlenmesiyle şimdiki adını alarak Başbakanlığa bağlı olarak yeniden kurulan genel bütçeli bir kurumdur.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ