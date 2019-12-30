Başkan Erdoğan kararıyla 2020 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı da dün belirlendi. Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 1 Ocak'tan itibaren 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Sağlık Bakanlığı'na; hemşire, sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri, psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda, sözleşmeli personel istihdam edilecek. Detaylar takvim.com.tr'de

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