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  • 30.12.2019 13:59
  • Son Güncelleme: 30.12.2019 14:01

alınacak! Başvurular başladı mı?

içerisinde gerçekleştirilecek olan ve tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan alımı için adayların gözü kulağı başvuruların gerçekleşeceği o tarihe çevrildi. Gelecek yıl 20 bin sözleşmeli öğretmen alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nca açıklanan takvime göre 6-10 Ocak'taki ön başvuruların ardından adayların sözlü sınava alacakları sınav merkezleri 21 Ocak'ta ilan edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan sözleşmeli öğretmenler KPSS puanından ve sözlü mülakattan başarı ile geçmelidir. Sözleşmeli öğretmenler haftalık 15 saat çalışarak bunun karşılında maaş hak ederler

20 bin sözleşmeli öğretmen alınacak!

2020 yılında Şubat ayında 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı olacağı açıklandı. Alımlarla ilgi karar ve kılavuzla ilgili detayları haberimizde sizler için derledik. MEB tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan tercih ve başvuru kılavuzuna göre açıklanan tarih 6 ile 10 Ocak 2020 tarihleri arası olup adaylar bugün tercih işlemleri için ön kayıtlarını gerçekleştirecek. Tercih Kılavuzuna ve alıma ilişkin detaylar ise haberimizin devamında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev alan sözleşmeli öğretmenler kadrolu öğretmenlerle aynı yetkilere sahiptir. Ders verme ve öğrencilerin ilgili ders ile ilgili bilgi düzeyini ölçmek için sınav yapma yetkileri vardır.

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