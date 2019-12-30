2020 yılında Şubat ayında 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı olacağı açıklandı. Alımlarla ilgi karar ve kılavuzla ilgili detayları haberimizde sizler için derledik. MEB tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan tercih ve başvuru kılavuzuna göre açıklanan tarih 6 ile 10 Ocak 2020 tarihleri arası olup adaylar bugün tercih işlemleri için ön kayıtlarını gerçekleştirecek. Tercih Kılavuzuna ve alıma ilişkin detaylar ise haberimizin devamında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev alan sözleşmeli öğretmenler kadrolu öğretmenlerle aynı yetkilere sahiptir. Ders verme ve öğrencilerin ilgili ders ile ilgili bilgi düzeyini ölçmek için sınav yapma yetkileri vardır.

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