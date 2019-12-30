2020 yılı Bekçi-PÖH-POMEM ve polis alım başvuru şartları adaylar tarafından oldukça merak ediliyor. Bir televizyon kanalına konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu polis alımına , polis alımında yaş meselesine, kadın polis ve kadın bekçi alımına, polis özel harekat alımına ve bekçi alımı sözlü mülakat sonuçlarına değindi. İşte o açıklama. Söz konusu 2019 PÖH alımı ilanına sadece Kadın adaylar başvuru yapabilecektir. Bu kapsamda en az lise veya dengi okul olmak üzere, önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan (500) kadın öğrencinin alımı yapılacaktır.

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