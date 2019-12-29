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  • 29.12.2019 10:03
  • Son Güncelleme: 29.12.2019 10:03

sınav sonuçları açıklandı! PAEM komiser yardımcısı adayı sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi () Müdürlüğü'ne 1800 erkek, 200 kadın olmak üzere toplam 2000 komiser yardımcısı adayı öğrenci alımı sınavı sonuçları, sınava katılan adaylar tarafından merak ediliyordu. PAEM komiser yardımcılığı sınav sonuçları gece yarısı erişime açıldı. Şimdi adaylar PAEM komiser yardımcısı adayı sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir sorusuna yanıt aramaya başladı.

PAEM sınav sonuçları açıklandı!

PAEM sınav sonuçları, sınava katılan adayların gündeminde yer alıyordu. Yapılan açıklamaya göre Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Müdürlüğüne 1800 erkek, 200 kadın olmak üzere toplam 2000 komiser yardımcısı adayı öğrenci alımı sınavı sonuçları duyuruldu. Peki, PAEM komiser yardımcısı adayı sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte merak edilen detaylar...

PAEM KOMİSER YARDIMCISI ADAYI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi PAEM Müdürlüğüne 1800 erkek, 200 kadın olmak üzere toplam 2000 komiser yardımcısı adayı öğrenci alımı sınavı sonuçları Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi "http://www.pa.edu.tr" üzerinden duyuruldu.

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