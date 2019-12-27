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  • 27.12.2019 11:54
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 11:54

: EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2019 EKPSS tercih atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS yerleştirme sonuçları heyecanla bekleniyor. Engelli memur adayları tarafından gerçekleştirilen EKPSS tercihlerinin ardından ÖSYM'nin resmi internet sitesine akın ediliyor. Sonuçları merak eden vatandaşlar sonuçların açıklanıp açıklanmadığı yönünde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2019 EKPSS tercih atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2016-EKPSS veya 2018-EKPSS'ye girmiş adaylardan 19-23 Aralık tarihleri arasında tercihler alındı. Tercih bildiriminde bulunan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlemdi. Peki, EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2019 EKPSS tercih atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşt ecevaplar...

EKPSS TERCİH ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Yerleştirmeler kura ile yapılacak. EKPSS kura tarihi açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

ENGELLİ MEMUR ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

EKPSS 2019 kadro dağılımı için aşağıdaki linklere tıklayın.

İlkokul/Ortaokul/İlköğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

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