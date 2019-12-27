Sahil Güvenlik Komutanlığı Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı'na işçi alımı yapılacağını duyurdu. Toplamda 19 kontenjan ayrıldığı belirtilen duyurunun şartları merakla araştırılmaya başlandı. Başvurular 23-27 Aralık 2019 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu Bornova Hizmet Merkezi/İZMIR veya www.iskur.gov.tr üzerinden yapılabilecektir. Jandarma Genel Komutanlığına, başvurular devlet memuru alımı için 18 Aralık'ta, sözleşmeli personel alımı için de 20 Aralık'ta başlayacak, 5 Ocak 2020 saat 17.00'de sona erecek. Detaylar takvim.com.tr'de

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