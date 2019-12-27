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  • 27.12.2019 09:39
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 09:50

ı yayınladı! Online iş başvuruları ve kadrolar...

Türk ı en az lisans mezunu adaylar için ı yayınladı. Yayınlanan personel alım ilanında Hemşirelik veya Hemşirelik ve leri bölümlerinden mezun olan adayların başvuru yapacağı sağlık personel alım ilanı yayınladı. Kızılay tarafından yayınlanan personel alım ilanında şartı aranmadığı açıklandı. Kızılay tarafından yayınlanan personel alım ilanında öncelik verilecek adayların tercihen İlk Yardım Eğitmeni Sertifikasına sahip olmak, Tercihen alanında 2 yıl deneyim sahibi olmak gerekiyor. İşte KPSS şartsız Kızılay personel alım başvuru şartları ve detaylar...

Kızılay personel alım ilanı yayınladı! Online iş başvuruları...

Kızılay KPSS şartsız lk yardım gibi konularda eğitim verecek ve danışmanlık yapacak personel alımı yapılacağı aktarıldı. İş ilanına başvuru yapmak isteyen adaylar için başvuru şartları da belli oldu. Kızılay personel alım ilanı başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizde... Kızılay tarafından yayınlanan personel alım ilanında öncelik verilecek adayların tercihen İlk Yardım Eğitmeni Sertifikasına sahip olmak, Tercihen alanında 2 yıl deneyim sahibi olmak, Tercihen Arapça ve/veya İngilizce bilmek, Ekip çalışmasına yatkın olmak,Planlama ve organizasyon yetkinliğine sahip olmak, Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmek şartlarını da kendilerinde bulundurmaları gerektiği bildirildi. Detaylar takvim.com.tr'de

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