Kızılay KPSS şartsız lk yardım gibi konularda eğitim verecek ve danışmanlık yapacak personel alımı yapılacağı aktarıldı. İş ilanına başvuru yapmak isteyen adaylar için başvuru şartları da belli oldu. Kızılay personel alım ilanı başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizde... Kızılay tarafından yayınlanan personel alım ilanında öncelik verilecek adayların tercihen İlk Yardım Eğitmeni Sertifikasına sahip olmak, Tercihen alanında 2 yıl deneyim sahibi olmak, Tercihen Arapça ve/veya İngilizce bilmek, Ekip çalışmasına yatkın olmak,Planlama ve organizasyon yetkinliğine sahip olmak, Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmek şartlarını da kendilerinde bulundurmaları gerektiği bildirildi. Detaylar takvim.com.tr'de

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