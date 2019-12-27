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  • Son Güncelleme: 27.12.2019 14:25

ve taban puanları sorgulama! sorgulama ekranı

için heyeanlı bekleyiş sona erdi. Sağlık Bakanlığı'na yapılacak atamalar için tercih bildiriminde bulunan adaylar sonuçları ve taban puanları araştırmaya başladı. Yazımızda merak ettiğiniz sorulara yanıt bulabilirsiniz. Peki, KPSS 2019/7 tercih sonuçları ve taban puanları sorgulama nasıl yapılır? İşte sorgulama ekranı...

KPSS 2019/7 tercih sonuçları açıklandı!

Sağlık Bakanlığı KPSS 2019/7 tercih sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihler alınmıştı. Sağlık Bakanlığı'nın birçok kadrosuna atama yapabilmek için KPSS 2019/7 kapsamında alınan tercihler için başvuru yapan adaylar sonuçları araştırıyor. Peki, KPSS 2019/7 tercih yerleştirme sonuçları ve taban puanları sorgulama nasıl yapılır? İşte Sağlık Bakanlığı atama sonuçları sorgulama ekranı...

KPSS 2019/7 YERLEŞTİRME SONUÇLARI

Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına, istihdam edilmek üzere yerleştirme yapabilmek için 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihler alındı.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açıldı. Adaylar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

SAĞLIK BAKANLIĞI YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

KPSS 2019/7 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

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