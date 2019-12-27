Sağlık Bakanlığı KPSS 2019/7 tercih sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihler alınmıştı. Sağlık Bakanlığı'nın birçok kadrosuna atama yapabilmek için KPSS 2019/7 kapsamında alınan tercihler için başvuru yapan adaylar sonuçları araştırıyor. Peki, KPSS 2019/7 tercih yerleştirme sonuçları ve taban puanları sorgulama nasıl yapılır? İşte Sağlık Bakanlığı atama sonuçları sorgulama ekranı...

KPSS 2019/7 YERLEŞTİRME SONUÇLARI

Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına, istihdam edilmek üzere yerleştirme yapabilmek için 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihler alındı.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açıldı. Adaylar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

SAĞLIK BAKANLIĞI YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

KPSS 2019/7 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN