Bekçilik mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 2019 1. dönem kapsamında bekçilik sözlü mülakat sonuçları 30 Eylül - 12 Ekim 2019 tarihleri arasında uygulandı. İlk iki aşamayı da başarıyla tamamlayan adaylar, ter döktükleri sözlü mülakatları da geçme umuduyla sonuçları bekliyor. Peki, bekçilik mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılacak? 2019 1. bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte cevaplar...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona erdi. Sonuçlar için henüz resmi açıklama yapılmadı. Polis Akademisi tarafından konu ile ilgili açılama geidğinide haberimizin içeriğinde yer alacak.

Sonuçlar, Polis Akademisi'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.