Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 27.12.2019 12:39
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 12:39

sorgulama nasıl yapılacak? 2019 1. bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı?

Bekçi adayları heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Mülakatların tamamlanmasının iki ay geçti. Gözler Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli habere çevrilirken, bekçi adayları sonuç tarihini araştırmaya devam ediyor. Peki, sorgulama nasıl yapılacak? 2019 1. bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı?

Bekçilik mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 2019 1. dönem kapsamında bekçilik sözlü mülakat sonuçları 30 Eylül - 12 Ekim 2019 tarihleri arasında uygulandı. İlk iki aşamayı da başarıyla tamamlayan adaylar, ter döktükleri sözlü mülakatları da geçme umuduyla sonuçları bekliyor. Peki, bekçilik mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılacak? 2019 1. bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte cevaplar...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona erdi. Sonuçlar için henüz resmi açıklama yapılmadı. Polis Akademisi tarafından konu ile ilgili açılama geidğinide haberimizin içeriğinde yer alacak.

Sonuçlar, Polis Akademisi'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriBekçilik mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılacak? 2019 1. bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri