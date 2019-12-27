Almanya'da çalışmak isteyen binlerce vatandaşlar gelişmeleri yakından takip ediyor. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da kalifiye iş gücü açığını AB dışı ülkelerden kapatacak yeni yasanın yürürlüğe girmesi öncesinde devlet yetkilileri çalışmalarını hızlandırdı. İŞKUR 2020 Almanya işçi alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları ve kadrolar neler? soruları Almanya'da çalışmak isteyen kişiler tarafından merakla araştırılıyor. Almanya'da 1 Mart 2020'de yürürlüğe girecek olan Nitelikli İşçi Göç Yasası ile Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerden kalifiye işçilerin Almanya'ya getirilmesi hedefleniyor. Peki, İŞKUR 2020 Almanya işçi alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları ve kadrolar neler? İşte detaylar...

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