85. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 85. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı 8 Aralık'ta gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar heyecan içinde sonuçları beklerken, sonuçlar ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, 85. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2019 ÖGG sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

85. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Aralık'ta uygulanan 85. Dönem Özel Güvenlik sınavının sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların bugün içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçların öğle vakitlerinde açıklanması düşünülüyor.

Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden açıklanacak. Sınava katılan adaylar, sonuçlarını sol sekmede yer alan "Sınav İşlemleri" altında "Sonuçlar" sekmesinden sorgulayabilecekler.

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