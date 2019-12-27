85. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı! EGM ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı

Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başlanlığı tarafından 85. Dönem kapsamında gerçekleştirilen Özel Güvenlik sınav sonuçlarına katılan adayları sonuçları heyecanla bekliyordu. Merakla beklenen sonuçlar Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Peki, 85. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
85. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden açıklandı. Sınava katılan adaylar, sonuçlarını sol sekmede yer alan "Sınav İşlemleri" altında "Sonuçlar" sekmesinden sorgulayabilecekler.
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