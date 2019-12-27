Sağlık Bakanlığı 2019/7 tercih sonuçları açıklandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Sağlık Bakanlığı'nın boş pozisyonlarına yerleştirme yapabilmek için KPSS 2019/7 kapsamında 13-19 Aralık'ta alınan tercihlerin sonuçları heyecanla bekleniyor. Birçok kadroya yapılacak personel alımı için tarih belli oldu mu? 2019/7 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

KPSS 2019/7 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına, istihdam edilmek üzere yerleştirme yapabilmek için 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihler alındı.

Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz bildirilmedi. Sonuçlar ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.