Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kontenjanları

Sağlık Bakanlığı hemşire, ebe ve sağlık teknisyeni personel alımlarına oldukça fazla ilgi gösterildi. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alımı başvuru şartları açıklandı. Sağlık Bakanlığı personel alımı kontenjanları da belirtildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2020 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 16 bin olarak tespit edildi. İşte Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alımı başvuru şartları ve personel alımı kontenjanları sayfamızda

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