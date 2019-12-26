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  • 27.12.2019 09:10
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 09:10

personel alımı başvuru kontenjanları - başvuru şartları nedir?

2020 yılında kamuda istihdam edilecek kişi sayıları belli olurken, bir haber de ndan geldi. Cumhurbaşkanı kararı ile 2020 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personelinin istihdam edileceği duyuruldu. Buna göre, istihdam edilecek 16 bin sözleşmeli sağlık personelinden 6 bin 676'sı doktor, 8 bin 288'i uzman doktor olacak. Kararda 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2020 yılında sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri ve unvanlar şöyle sıralandı detaylar haberimizde

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kontenjanları

Sağlık Bakanlığı hemşire, ebe ve sağlık teknisyeni personel alımlarına oldukça fazla ilgi gösterildi. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alımı başvuru şartları açıklandı. Sağlık Bakanlığı personel alımı kontenjanları da belirtildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2020 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 16 bin olarak tespit edildi. İşte Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alımı başvuru şartları ve personel alımı kontenjanları sayfamızda

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