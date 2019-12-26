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  • 26.12.2019 12:12
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 12:12

Sağlık Bakanlığı ne zaman açıklanacak? ?

Sağlık Bakanlığı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sağlık Bakanlığı kadrolarında görev almak üzere tercih yapan vatandaşlar, ÖSYM'den gelecek müjdeli haberi bekliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı ? ?

KPSS 2019/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2019/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Diyetisyen, Ebe, Hemşire, Sağlık Teknisyeni gibi birçok kadroya yapılacak personel alımı için KPSS 2019/7 kapsamında 13-19 Aralık tarihlerinde tercihler alındı. Görev almak istedikleri kadrolara tercih yapan binlerce vatandaş, sonuçların açıklanacağı yarihi araştırıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı KPSS 2019/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı memur atamaları ne zaman? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

KPSS 2019/7 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına, istihdam edilmek üzere yerleştirme yapabilmek için 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihler alındı.

Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz bildirilmedi. Sonuçlar ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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