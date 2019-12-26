2020 bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 beki alımında askerlik şartı var mı? soruları bekçi alımı sayılarında artış yaşandıkça, bekçi olmak isteyenler tarafından daha sık sorulmaya başlandı. İşte bekçi alımı hakkında merak edilenler… Peki Peki hangi şehirlerde bekçi alımı yapılacak? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte ilan detayları Bekçilik, vatandaşın gece olunca mal ve can güvenliğinden sorumlu, İçişleri Bakanlığına bağlı, Emniyetin kolluk kuvvetleri birimlerinden biridir.Aşağıda İŞKUR tarafından yayınlanan bekçi alım ilanları bulunmaktadır.



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