EKPSS kura ne zaman çekilecek? Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2016-EKPSS veya 2018-EKPSS'ye girmiş ve yerleştirme için başvuru yapmış adaylardan 19-23 Aralık tarihleri arasında tercihler alındı. Yerleşmeye hak kazanan adaylar kura ile belirlenecek. Peki, EKPSS kura ne zaman çekilecek? 2019 EKPSS engelli memur alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

EKPSS KURA SONUÇLARI 2019 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Yerleştirmeler kura ile yapılacak. EKPSS kura tarihi açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

ENGELLİ MEMUR ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

EKPSS 2019 kadro dağılımı için aşağıdaki linklere tıklayın.

İlkokul/Ortaokul/İlköğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar