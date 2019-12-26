Sağlık Bakanlığı 2020'de kaç tane yeni sözleşmeli Sağlık Personel alımı yapacak? Sorusu oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda başvuru şartları da adaylar tarafından araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde 8 bin 845 sağlık personeli alacağını duyurmuştu. Sağlık Bakanlığı'na; hemşire, sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri, psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda, sözleşmeli personel istihdam edilecek. 2020 yılı Sağlık Bakanlığı personel alım sayısı da belli oldu.

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