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  • 27.12.2019 09:07
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 09:07

2020'de kaç tane yeni sözleşmeli personel alımı yapacak? Sağlık Bakanlığı personel alım başvuru şartları

kaç personel alımı yapacak? Sorusu vatandaşlarca merak edilen konularda... Ağustos ayında yapılan 12 bin sağlık personeli atamasının sonuçlarının açıklanmasından, Sağlık Bakanlığı personel alım sürecinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamasında, Cumhurbaşkanı 'ın müjdesini verdiği binlerce sözleşmeli sağlık personeli alımı için pozisyon ihdasının Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanmasının akabinde sağlık personeli ilanı yayınlanmış ve akabinde başvuru süreci gerçekleşmişti. Bir müjdeli haber daha geldi. Cumhurbaşkanı kararı ile 2020 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak edilecek personel sayısı belirlendi.

Sağlık Bakanlığı 2020'de kaç tane personel alacak!

Sağlık Bakanlığı 2020'de kaç tane yeni sözleşmeli Sağlık Personel alımı yapacak? Sorusu oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda başvuru şartları da adaylar tarafından araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde 8 bin 845 sağlık personeli alacağını duyurmuştu. Sağlık Bakanlığı'na; hemşire, sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri, psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda, sözleşmeli personel istihdam edilecek. 2020 yılı Sağlık Bakanlığı personel alım sayısı da belli oldu.

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