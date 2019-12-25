MSB personel temin: Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvuruları devam ediyor. (MSB) Milli Savunma Bakanlığı, 2019 yılı sözleşmeli er alımı başvurularının başladığını sitesinden duyurmuştu. Başvurular için adayların, e-Devlet sistemi üzerinden giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmaları gerekiyor. Milli Savunma Bakanlığı Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları 2019 Yılı Sözleşmeli Er Temini kapsamında 16 Aralık 2019 - 03 Ocak 2020 tarihleri arasında seçim aşaması faaliyetleri için başvuru şartlarını taşıyan tüm adayların çağrılması planlanlanıyor. Peki Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri için sözleşmeli er başvuru şartları nedir? İşte sözleşmeli er maaşları...

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