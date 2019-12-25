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  • 26.12.2019 09:28
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 09:28

ve maaşları ne kadar? : Deniz ve sözleşmeli er alıyor!

: Kara ve Komutanlıkları 16 Aralık ve 3 Ocak tarihleri aralığında seçim aşamalarını tamamlayacağını belirtti. Sözleşmeli er veya erbaş olarak görev yapacak kişiler, 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu esaslarına göre görevlerini yapmaktadır. Yukarıda belirttiğimiz şartları ve aşamaları geçenler göreve başlayabilirler. İlk olarak sözleşmeli er ve erbaş adayları kabul edildikleri takdirde ön sözleşme ile beraber askeri eğitime alınırlar. Sözleşmeli er erbaşların yemek - yatak gibi ihtiyaçları devlet tarafından ücretsiz karşılanır. Yükümlü er ve erbaşlarla benzerlik gösterse de sözleşmeli er erbaşlar görevleri karşılığında maaş alırlar.

Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri sözleşmeli er alıyor!

MSB personel temin: Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvuruları devam ediyor. (MSB) Milli Savunma Bakanlığı, 2019 yılı sözleşmeli er alımı başvurularının başladığını sitesinden duyurmuştu. Başvurular için adayların, e-Devlet sistemi üzerinden giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmaları gerekiyor. Milli Savunma Bakanlığı Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları 2019 Yılı Sözleşmeli Er Temini kapsamında 16 Aralık 2019 - 03 Ocak 2020 tarihleri arasında seçim aşaması faaliyetleri için başvuru şartlarını taşıyan tüm adayların çağrılması planlanlanıyor. Peki Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri için sözleşmeli er başvuru şartları nedir? İşte sözleşmeli er maaşları...

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