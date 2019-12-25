MSB personel temin: Milli Savunma Bakanlığı Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları 16 Aralık ve 3 Ocak tarihleri aralığında seçim aşamalarını tamamlayacağını belirtti. Sözleşmeli er veya erbaş olarak görev yapacak kişiler, 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu esaslarına göre görevlerini yapmaktadır. Yukarıda belirttiğimiz şartları ve aşamaları geçenler göreve başlayabilirler. İlk olarak sözleşmeli er ve erbaş adayları kabul edildikleri takdirde ön sözleşme ile beraber askeri eğitime alınırlar. Sözleşmeli er erbaşların yemek - yatak gibi ihtiyaçları devlet tarafından ücretsiz karşılanır. Yükümlü er ve erbaşlarla benzerlik gösterse de sözleşmeli er erbaşlar görevleri karşılığında maaş alırlar.

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