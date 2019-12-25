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  • 25.12.2019 12:50
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 12:50

açıklandı mı? 2019 ne zaman açıklanacak?

, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı'na yapılacak atamalar için heyecanlı bekleyişini sürdüren vatandaşlar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, KPSS 2019/7 tercih sonuçları açıklandı mı? 2019 ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı KPSS 2019/7 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı'nın bazı kadrolarına yapılacak atamalar için KPSS 2019/7 kapsamında 13-19 Aralık'ta tercihler alındı. Diyetisyen, Ebe, Hemşire, Sağlık Teknisyeni gibi kadrolara tercih yapan binlerce vatandaş sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, KPSS 2019/7 tercih sonuçları açıklandı mı? 2019 Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

KPSS 2019/7 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına, istihdam edilmek üzere yerleştirme yapabilmek için 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihler alındı.

Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz bildirilmedi. Sonuçlar ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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