Sağlık Bakanlığı KPSS 2019/7 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı'nın bazı kadrolarına yapılacak atamalar için KPSS 2019/7 kapsamında 13-19 Aralık'ta tercihler alındı. Diyetisyen, Ebe, Hemşire, Sağlık Teknisyeni gibi kadrolara tercih yapan binlerce vatandaş sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, KPSS 2019/7 tercih sonuçları açıklandı mı? 2019 Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

KPSS 2019/7 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına, istihdam edilmek üzere yerleştirme yapabilmek için 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihler alındı.

Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz bildirilmedi. Sonuçlar ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.