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  • 25.12.2019 11:51
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 11:51

? ÖSYM ?

EKPSS tercih işlemleri geçtiğimiz gün tamamlandı. 2019 engelli memur alımı gerçekleştirebilmek için alınan tercihlerin sonuçları konusunda araştırmalar sürüyor. Tercih bildiriminde bulunan EKPSS adayları tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. Peki, ÖSYM ? ?

EKPSS kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 EKPSS tercihleri 19-23 Aralık tarihleri arasında alındı. 2016-EKPSS veya 2018-EKPSS'ye girmiş adayların yapabildiği tercih işlemlerinin ardından sonuçların açıklanacağı tarih iple çekiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2019 EKPSS kurasının Aralık ayı içerisinde gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Peki, ÖSYM EKPSS kura sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? Engelli memur alımı ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

EKPSS KURA SONUÇLARI 2019 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Yerleştirmeler kura ile yapılacak. EKPSS kura tarihi açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

ENGELLİ MEMUR ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

EKPSS 2019 kadro dağılımı için aşağıdaki linklere tıklayın.

İlkokul/Ortaokul/İlköğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

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