İŞKUR ve Devlet Personel Başkanlığı (DPB) aracılığıyla hem kamuya, hem özel sektörlere hem de bazı kuruluşlara ait ilanlar ilgili vatandaşlara duyurulmakta, bazılarının başvuru süreçleri devam etmektedir. İşsizlik sorununa çözüm odaklı yapılan ilanlar Aralık ayında da tüm hızıyla sürerken; Bu ay içerisinde başvurabileceğiniz personel, işçi ve memur alımlarını sizler için derledik. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, personel ve işçi gibi iş pozisyonları için başvuru yapmak isteyen adaylar internet üzerinden iş ilanlarını araştırmaya devam ediyor. 2019 yılı Aralık ayı içerisinde kamuya yapılacak memur personel alımında kurumlar adaylardan genel ve özel şartlar aramaktadırlar. Kamu personeli (memur) ve işçi alım ilanlarını takvim.com.tr olarak belirledik.

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