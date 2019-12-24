Son yılların önemli yatırımlarından olan şehir hastaneleri personel alımlarına devam ediyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden 9 şehir hastanesi 10 farklı kadrodan personel alımı yapacak. En az lise mezunu adayların başvurabileceği şehir hastanesi personel alımlarında KPSS şartı aranmazken maaşların 2500 ila 3500 lira arasında olacağı öğrenildi. Şehir hastanelerinde görev yapacak personellerin maaşları ise kadrolara göre değişmekle birlikte 2500 ila 3500 lira arasında değiştiği öğrenildi. Şehir hastaneleri personel alım ilanlarına bakıldığında başvurulacak kadro ve şehir hastaneleri şu şekilde olacak:

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