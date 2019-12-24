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  • 24.12.2019 11:40
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 11:41

leri KPSS şartsız 3500 lira maaşla personel alacak! İşte kadrolar

si 3500 lira maaşla en az lise mezunu personel alımı yapıyor. Adaylar ilanlara yoğun bir ilgi gösterdi. Bu anlamda Türkiye’nin farklı bölgelerinden 9 şehir hastanesine çok sayıda personel alımı yapılacak. Alımlarda KPSS şartı aranmayacak. , Konya, , Bilkent, , , , ve Şehir Hastanelerine yapılacak alımlarda kadrolar sayfamızda yer alıyor. Şehir hastanelerine göre farklı kadrolarda yapılacak alımlarda adayların başvuracakları hastanelere ve kadroların gerekli şartlarını dikkatlice okumaları ve başvurularını istenilen belgelerle birlikte eksiksiz tamamlamaları gerekiyor.

Şehir Hastaneleri 3500 lira maaşla personel alacak

Son yılların önemli yatırımlarından olan şehir hastaneleri personel alımlarına devam ediyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden 9 şehir hastanesi 10 farklı kadrodan personel alımı yapacak. En az lise mezunu adayların başvurabileceği şehir hastanesi personel alımlarında KPSS şartı aranmazken maaşların 2500 ila 3500 lira arasında olacağı öğrenildi. Şehir hastanelerinde görev yapacak personellerin maaşları ise kadrolara göre değişmekle birlikte 2500 ila 3500 lira arasında değiştiği öğrenildi. Şehir hastaneleri personel alım ilanlarına bakıldığında başvurulacak kadro ve şehir hastaneleri şu şekilde olacak:

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