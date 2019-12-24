Şehir Hastanesi 3500 lira maaşla en az lise mezunu personel alımı yapıyor. Adaylar ilanlara yoğun bir ilgi gösterdi. Bu anlamda Türkiye'nin farklı bölgelerinden 9 şehir hastanesine çok sayıda personel alımı yapılacak. Alımlarda KPSS şartı aranmayacak. Elazığ, Konya, Ankara, Bilkent, Manisa, Eskişehir, Kayseri, Adana ve Yozgat Şehir Hastanelerine yapılacak alımlarda kadrolar sayfamızda yer alıyor. Detaylar takvim.com.tr'de

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