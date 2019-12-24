KPSS 2019/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Sağlık Bakanlığı'na Ebe, Diyetisyen, Psikolog, Sağlık Teknisyeni, Hemşire gibi birçok kadroya yapılacak personel alımı için tercihler alındı. 19 Aralık'ta tamamlanan tercih bildiriminde bulunan vatandaşlar sonuçları beklemeye başladı. Peki, KPSS 2019/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte detaylar...

KPSS 2019/7 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına, istihdam edilmek üzere yerleştirme yapabilmek için 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihler alındı.

Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz bildirilmedi. Sonuçlar ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.