İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi memur alımı için ilan yayımlandı. Yapılan açıklamaya göre, İl Göç Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere giriş sınavı ile İl Göç Uzman Yardımcısı alınacak. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak memur alımına ilişkin şartlar belli oldu. Peki, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi memur alımı ne zaman? 2019 Göç İdaresi başvuru şartları neler? İşte şartlar ve kadrolar...

GÖÇ İDARESİ MEMUR ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

Başvuru işlemleri 25 Aralık 2019 - 5 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından https://aybu.edu.tr/gpm/ internet sayfasında ilan edilecek bağlantı adresi üzerinden yapabilecekler.

Online başvuru sonunda alınacak olan Başvuru Kayıt Formu bilgisayara kaydedilerek adaylar tarafından başvuru tarihleri arasında gpmsinav@ybu.edu.tr email adresine e-posta yoluyla ulaştırılacak.

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