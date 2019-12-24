85. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, 8 Aralık'ta gerçekleştirilen sınavın sonuç tarihi belli oldu. Sınava katılan binlerce vatandaş konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 85. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

85. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

85. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 27 Aralık 2019 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.

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