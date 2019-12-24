2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 2019 1. dönem kapsamında gerçekleştirilecek bekçi alımlarına başvuru yapan adaylar yazılı sınavın ardından spor mülakatlarına katıldı. Bu iki aşamayı başarıyla tamamlayanlar sözlü mülakatlara katıldılar. Mülakatların tamamlanmasının üzerinden iki ay geçti. Sonuçlar için her geçen gün heyecan daha da artıyor. Peki, 2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona erdi. Sonuçların ise sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından 1-2 ay içerisinde açıklanması düşünülüyor. Buna göre, sonuçların kısa sürede erişime açılması bekleniyor.

Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.