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  • 23.12.2019 17:04
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 17:06

2020 yılı yeni temizlik görevlisi ilanları ve kadroları açıklandı

nedir, TYP katılım şartları nelerdir? Binlerce vatandaş kendilerine iş imkanı sağlayan personel alım ilanlarını devamlı araştırıyor. İŞKUR resmi internet sitesinden personel alımı yapılacağına dair açıklamaları veriyor. İŞKUR'un resmi sitesinde yer alan Toplum Yararına Programlar alanında işçi alımı ilanları yayımlanmaya başladı. Personel alımları çeşitli illerde gerçekleştirilecek olup, başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olma şartı aranmaktadır. istihdamı için başvuru yapan adaylar İŞKUR şubelerinden ya da online olarak müracaat edebileceklerdir.

İŞKUR 2020 yılı yeni temizlik görevlisi ilanları...

İŞKUR tarafından işsiz vatandaşlar için hayata geçirilen TYP programı kapsamında vatandaşlar asgari ücret ve SGK güvencesi altında iş sahibi olmaktadırlar. İŞKUR TYP nedir? TYP kapsamında kimler katılımcı olabilir, kimler olamaz ve ücret bilgileri gibi merak edilen konuları haberimizde. Adayların ilanlar sona ermeden başvuru yapmaları gerekmekte olup işe başlama tarihi 6 Eylül 2019 olarak belirtilmiştir. Çevre temizliği görevinde istihdam edilecek olan adayların ilgili ilana başvurmak için İŞKUR üzerinden kaydolarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

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