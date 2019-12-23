İŞKUR TYP 2020 yılı işçi alımları ne zaman başlayacak ? TYP işçi kadro dağılımı ve başvuru koşulları neler olacak? TYP kapsamında istihdam edilen adaylar farklı alanlarda istihdam edilmekte olup bu alanlara yönelik açılacak olan yeni ilanlar İŞKUR tarafından belirlenmektedir. 2019'un da sonuna geldiğimiz günlerde yeni ilanların 2020 yılı başında yayınlanmasına muhtemel olarak bakılıyor. TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. 27.09.2017'de, 01.01.2018'den itibaren başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir.

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