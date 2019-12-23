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  • 23.12.2019 10:51
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 10:52

binlerce personel alım şartları belli oldu! , temizlik, kasiyer...

Aralık ayının artık son haftasına girdiğimiz şu günlerde , temizlik, kasiyer, kurye ve beden işçisi alımlarına hız verdi. Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu bağlamda İŞKUR'da açılan yeni ilanlarda toplamda 2 bin 156 personel alımı yapılacak olup 394 alanda adaylar hem özel hem de kamu kurumları bünyesinde görevlendirilecektir. İŞKUR üzerinden en çok alım yapılan meslek grupları arasında ilk sırada beden işçisi alımı yapılmıştır. İşte İŞKUR farklı meslekler için personel alım başvuru şartları ve detaylar

İŞKUR binlerce personel alım şartları belli oldu!

Aralık ayının son günlerine yaklaşırken İŞKUR üzerinden çeşitli illerde farklı kadrolarda alımlar yapılacağı ilan edildi. Kadro dağılımı ve il il alım miktarı için haberimizi inceleyiniz. İlgili meslek gruplarına başvuru yapmak isteyen adaylar ilk olarak https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine girerek sağ üstte "Meslek" yazan kısma ilgili meslek grubunun adını yazarak ve isterlerse diğer filtreleme seçeneklerini kullanarak arama yapabilmektedir. İŞKUR üzerinden en çok alım yapılan meslek grupları arasında ilk sırada beden işçisi alımı olmaktadır.

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