EKPSS tercih işlemleri devam ediyor. ÖSYM tarafından yapılan son dakika uyarısına göre başvuru süreci tamamlanıyor. EKPSS tercih kılavuzuna göre başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar açıklandı. 19 Aralık'ta başlayan EKPSS tercihleri 23 Aralık 2019 tarihinde sona erecek. Adayların, kılavuzda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için, 2016-EKPSS veya 2018-EKPSS'ye girmiş veya 2016-Kura veya 2018-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekiyor. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman bitiyor? 2019 EKPSS tercihleri nasıl yapılır? İşte 2019 engelli memur alımı kadro dağılımı ve şartlar...

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