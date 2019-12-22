2020 MSÜ lise mezunu astsubay ve subay alımları için heyecanlı bekleyiş başladı. Subay ve astsubay olmak isteyen adaylar önce 29 Mart 2020 'de yapılacak MSÜ sınavına girecek. Sınavda başarılı olan adaylar , üniversiteye giriş sınavı olan YKS 'ye girecek ve baraj puanı aşacak. Adaylar astsubay alımı için sadece TYT 'ye , subay alımı için TYT ve AYT 'ye girecek. Bu bağlamda 2020 MSÜ başvurusu 7 Ocak 2020 'de başlıyor. Milli Savunma Üniverstiesi yazılı sınavına başvuru yapmak isteyen adaylar için aranan yaş şartı ve tüm detayları takvim.com.tr'de verdik.

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