Devlet Demiryolları bünyesine farklı pozisyonlarda 263 kişilik boşluk ile personel alımı yapacağını belirtti. Başvuru süreci İŞKUR üzerinde ilerleyecek. Türkiye İş Kurumu üzerinde 26 Aralık 2019 tarihinde yayımlanacak ve başvuru için adaylara 5 gün verilecek. Bu kapsamda adayların başvurularını en geç 31 Aralık 2019 tarihine kadar İnternet üzerinde veya alım yapılacak ilgili İl Müdürlükleri üzerinden gerçekleştirmeleri gereklidir. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

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