İŞKUR üzerinde farklı alanlarda personel alımı ilanları yayımladı. Farklı 45 ilan için belediye personeli alımı yapılacak. Peki adaylardan aranan şartlar nedir? İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan ilanlara göre kamuya ve özele olmak üzere 45 farklı iş ilanı ile alım yapılıyor. Bu kapsamda Belediyeler, Belediyelerin alt birimleri, Kamu kurum ve kuruluşları, Farklı illerde toplamda 504 kişilik boş kadro ile personel alımı yapacaklarını ilan ettiler. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

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