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  • 23.12.2019 09:34
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 09:34

memur alım kontenjanları ve şartları nedir? : 2019 EKPSS !

tercih işlemleri devam ediyor. ÖSYM tarafından yapılan son dakika uyarısına göre başvuru süreci tamamlanıyor. EKPSS tercih kılavuzuna göre başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar açıklandı. 19 Aralık'ta başlayan EKPSS tercihleri 23 Aralık 2019 tarihinde sona erecek. Adayların, kılavuzda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için, 2016-EKPSS veya 2018-EKPSS'ye girmiş veya 2016-Kura veya 2018-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekiyor. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman bitiyor? 2019 EKPSS tercihleri nasıl yapılır? İşte 2019 engelli memur alımı kadro dağılımı ve şartlar...

2019 EKPSS tercih kadro dağılımı branş sıralaması!

ÖYSM giriş: EKPSS tercih sürecinde son aşamaya gelindi. 19 Aralık'ta başlayan tercih işlemleri için son günler. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2016-EKPSS veya 2018-EKPSS'ye girmiş ve yerleştirme için başvuru yapmış adaylardan başvurular alınıyor. EKPSS Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili yapılan açıklamalar haberimizde yer alıyor. EKPSS Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sıralaması haberimizde.. İşte EKPSS 2019 engelli memur alımı kadro dağılımı ve şartlar ve memur alım kontenjanları detayları

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