ÖYSM giriş: EKPSS tercih sürecinde son aşamaya gelindi. 19 Aralık'ta başlayan tercih işlemleri için son günler. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2016-EKPSS veya 2018-EKPSS'ye girmiş ve yerleştirme için başvuru yapmış adaylardan başvurular alınıyor. EKPSS Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili yapılan açıklamalar haberimizde yer alıyor. EKPSS Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sıralaması haberimizde.. İşte EKPSS 2019 engelli memur alımı kadro dağılımı ve şartlar ve memur alım kontenjanları detayları

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