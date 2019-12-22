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  • 22.12.2019 17:23
  • Son Güncelleme: 22.12.2019 17:24

2020 MSÜ personel alımı: Lise mezunu astsubay ve başvuru tarihi yaş şartı nedir?

2020 MSÜ lise mezunu astsubay ve subay alımları için heyecanlı bekleyiş başladı. Subay ve astsubay olmak isteyen adaylar önce 29 Mart 2020 'de yapılacak MSÜ sınavına girecek. Sınavda başarılı olan adaylar , üniversiteye giriş sınavı olan 'ye girecek ve baraj puanı aşacak. Adaylar ast için sadece 'ye , subay alımı için TYT ve AYT 'ye girecek. Bu bağlamda 2020 MSÜ başvurusu 7 Ocak 2020 'de başlıyor. Milli Savunma Üniverstiesi yazılı sınavına başvuru yapmak isteyen adaylar için aranan yaş şartı ve tüm detayları takvim.com.tr'de verdik.

Lise mezunu astsubay ve subay alımı başvuru tarihi

Lise mezunu adaylar arasından MSÜ sınavı ile binlerce subay ve astsubay alımı yapılacak. 2020 MSÜ sınavı için geri sayım devam ederken adaylar hangi aşamalardan geçeceklerini, yazılı sınav başvurusunun ne zaman başlayacağını , MSÜ yazılı sınavının ne zaman yapılacağını ve yaş şartını merak ediyor. MSÜ 2020 sınavı başvuruları 7 Ocak 2020 günü başlayacak ve 10 Şubat 2020 'ye kadar alınacak. Başvurular ÖSYM sayfasından yapılacaktır. 2019 yılında Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı için başvuru ücreti 144 TL olarak belirlenmişti. 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşen sınava binlerce aday başvuru yapmış, ilgili sınav 135 dakika sürmüştü.

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