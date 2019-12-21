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  • 21.12.2019 20:49
  • Son Güncelleme: 21.12.2019 20:49

başvuruları ne zaman? MEB atama kontenjanları açıklandı mı?

Binlerce öğretmenin merakla beklediği Milli Eğitim Bakanlığı 2020 sözleşmeli öğretmen atamasıyla ilgili açıklama geldi. Sözleşmeli öğretmenlik başvurularında, adayların atanacakları alanlara göre, 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) dikkate alınacak. Peki, başvuruları ne zaman yapılacak? MEB atama kontenjanları açıklandı mı? İşte detaylar...

MEB 20 bin öğretmen atama başvuruları ne zaman?

MEB 20 bin öğretmen atama başvuruları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden açıklanan 2020 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı takvimine göre başvuru tarihleri belli oldu. MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin detaylar on binlerce kişi tarafından merakla bekleniyordu.

MEB 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuruları 6-10 Ocak 2020'de alacağı duyuruldu.

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