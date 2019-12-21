MEB 20 bin öğretmen atama başvuruları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden açıklanan 2020 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı takvimine göre başvuru tarihleri belli oldu. MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin detaylar on binlerce kişi tarafından merakla bekleniyordu.

MEB 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuruları 6-10 Ocak 2020'de alacağı duyuruldu.