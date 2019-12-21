Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 21.12.2019 11:51
  • Son Güncelleme: 21.12.2019 11:51

Engelli memur adayları dikkat! Son günler... 2019 , kadro dağılımı ve şartlar

EKPSS tercih işlemleri devam ediyor. ÖSYM tarafından yapılan son dakika uyarısına göre başvuru süreci tamamlanıyor. na göre başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar açıklandı. Peki, r? 2019 ? İşte 2019 engelli memur alımı kadro dağılımı ve şartlar...

Engelli memur adayları dikkat! Son günler...

EKPSS tercih sürecinde son aşamaya gelindi. 19 Aralık'ta başlayan tercih işlemleri için son günler. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2016-EKPSS veya 2018-EKPSS'ye girmiş ve yerleştirme için başvuru yapmış adaylardan başvurular alınıyor. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman bitiyor? 2019 EKPSS tercihleri nasıl yapılır? İşte 2019 engelli memur alımı kadro dağılımı ve şartlar...

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

19 Aralık'ta başlayan EKPSS tercihleri 23 Aralık 2019 tarihinde sona erecek. Adayların, kılavuzda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için, 2016-EKPSS veya 2018-EKPSS'ye girmiş veya 2016-Kura veya 2018-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekiyor.

2019 EKPSS TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

ENGELLİ MEMUR ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

EKPSS 2019 kadro dağılımı için aşağıdaki linklere tıklayın.

İlkokul/Ortaokul/İlköğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriEngelli memur adayları dikkat! Son günler... 2019 EKPSS tercih kılavuzu, kadro dağılımı ve şartlar
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri