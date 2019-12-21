EKPSS tercih sürecinde son aşamaya gelindi. 19 Aralık'ta başlayan tercih işlemleri için son günler. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2016-EKPSS veya 2018-EKPSS'ye girmiş ve yerleştirme için başvuru yapmış adaylardan başvurular alınıyor. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman bitiyor? 2019 EKPSS tercihleri nasıl yapılır? İşte 2019 engelli memur alımı kadro dağılımı ve şartlar...

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

19 Aralık'ta başlayan EKPSS tercihleri 23 Aralık 2019 tarihinde sona erecek. Adayların, kılavuzda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için, 2016-EKPSS veya 2018-EKPSS'ye girmiş veya 2016-Kura veya 2018-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekiyor.

2019 EKPSS TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

ENGELLİ MEMUR ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

EKPSS 2019 kadro dağılımı için aşağıdaki linklere tıklayın.

İlkokul/Ortaokul/İlköğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar