Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından geçtiğimiz hafta personel alımına ilişkin ilan yayımlanmıştı. Toplam 10 adet personel alımı için kadrolar duyuruldu. Bu bağlamda, hangi kadrolara alım yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartları neler? 2019 DİB başvuru nasıl yapılır?

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları başlıyor. Başkanlık tarafından 2 Aralık'ta yayımlanan ilana göre, lisans mezunu 2 prodüktör, önlisans mezunu 2 ve lisans mezunu 2 kameraman, ön lisans mezunu 2 montajcı ve ön lisans mezunu 2 ses kayıtçısı olmak üzere toplam 10 adet personel alımı gerçekleştirilecek. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartları neler? 2019 DİB başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların yanıtı...

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 10 - 24 Aralık 2019 tarihleri arasında (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurduktan sonra başvurularını onaylatmak üzere aynı tarihlerde istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.