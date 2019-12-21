Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 21.12.2019 15:58
  • Son Güncelleme: 21.12.2019 15:58

personel alımı sona eriyor! 2019 Diyanet başvuru son gün ne zaman? DİB başvuru şartları

İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru sürecinde son aşamaya gelindi. Prodüktör, kameraman, montajcı ve ses kayıtçısı kadrolarına yapılacak alımlar için başvuru yapamayan adayların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, Diyanet başvuruları ne zaman bitiyor? Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartları neler? 2019 DİB başvuru nasıl yapılır?

Diyanet personel alımı sona eriyor!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından geçtiğimiz hafta personel alımına ilişkin ilan yayımlanmıştı. Toplam 10 adet personel alımı için kadrolar duyuruldu. Bu bağlamda, hangi kadrolara alım yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartları neler? 2019 DİB başvuru nasıl yapılır?

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları başlıyor. Başkanlık tarafından 2 Aralık'ta yayımlanan ilana göre, lisans mezunu 2 prodüktör, önlisans mezunu 2 ve lisans mezunu 2 kameraman, ön lisans mezunu 2 montajcı ve ön lisans mezunu 2 ses kayıtçısı olmak üzere toplam 10 adet personel alımı gerçekleştirilecek. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartları neler? 2019 DİB başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların yanıtı...

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 10 - 24 Aralık 2019 tarihleri arasında (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurduktan sonra başvurularını onaylatmak üzere aynı tarihlerde istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriDiyanet personel alımı sona eriyor! 2019 Diyanet başvuru son gün ne zaman? DİB başvuru şartları
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri