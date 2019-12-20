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  • Son Güncelleme: 20.12.2019 08:38

Müfettiş Yardımcılığı başvuru son gün: başvuru şartları nedir?

memur alımı başvuru süreci bugün tamamlanıyor. 16 adet Müfettiş Yardımcısı kadrosuna yapılacak alımlar için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Peki, başvuru işlemleri nasıl yapılır? başvuru şartları nedir? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

Sağlık Bakanlığı personel alımı bugün son

Sağlık Bakanlığı'na Müfettiş Yardımcısı alımı için 9 Aralık başlayan başvurular bugün başladı. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan 16 adet Müfettiş Yardımcısı kadrosunda görev almak isteyen vatandaşların bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, Sağlık Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı başvuru nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı memur alımı başvuru şartları nedir? İşte ayrıntılar...

SAĞLIK BAKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar; Başkanlığın resmi internet adresinde (https://teftis.saglik.gov.tr) yayımlanan "Sınav Başvuru Formu"nu ıslak imzalı, eksiksiz ve doğru bir şekilde düzenleyip, KPSS sonuç belgesi, yükseköğrenim (Lisans) diploması veya bitirme belgesi, varsa denklik belgesinin birer sureti ve iki adet fotoğrafla birlikte 9 –20 Aralık 2019 tarihleri arasında,T.C. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Sk. No:9 Kat:6 06800 Çankaya/ANKARAadresine posta/kargo yoluyla veya hafta içi 09:30-18:00 mesai saatleri arasında şahsen teslim edeceklerdir.

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