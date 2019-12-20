KPSS 2019/7 tercih sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Sağlık Bakanlığı'na Ebe, Diyetisyen, Psikolog, Sağlık Teknisyeni, Hemşire gibi birçok kadroya yapılacak personel alımı gerçekleştirmek için 13-19 Aralık tarihleri arasında tercihler alındı. Tercih işlemleri sona erdi. Adaylar sonuçları heyecanla beklemeye başladı. Peki, KPSS 2019/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

KPSS 2019/7 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına, istihdam edilmek üzere yerleştirme yapabilmek için 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihler alındı.

Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz bildirilmedi. Sonuçlar ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.