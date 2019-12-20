Binlerce öğretmen adayının gözü Milli Eğitim Bakanlığı 2020 atamalarıyla ilgili yapılacak açıklamadaydı. Öğretmen adaylarının merakla beklediği öğretmen alımı takviminin ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin öğretmen ataması başvuru tarihleri açıklandı. Peki, MEB 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte o tarih...

MEB 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuruları 6-10 Ocak 2020'de alacağı duyuruldu.

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 öğretmen atamaları şubat ayında gerçekleşecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şubat ayında yapılacak atamalara ilişkin yakın bir süreçte yaptığı açıklamada, "Biz şuna bakıyoruz; 'Hangi alanda, kaç öğretmen ihtiyacımız var' diye. Bunun da bir istatistiği var. Bu yazılım diyor ki 'Senin haritanda şu kadar öğretmen eksiği var, şu branşlarda. Öncelikli olarak nicel açıdan ve coğrafi açıdan bölgesel olarak şuraya şu kadar öğretmen atanması gerekiyor' diyor. Burada bazı branşlar, örneğin; edebiyat ile ilgili gerçekten az alım var." diye konuştu.

BAKAN SELÇUK'TAN YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI İÇİN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamasında, "Bizim 2035'lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz. Buna göre de yüksek öğretimle bağlantısını da kontenjan sınırlaması biçiminde de ele alıyoruz" dedi.

2020 ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

2020 yılı öğretmen atama kontenjanları henüz duyurulmadı. Bakanlık tarafından 2019 yılı öğretmen atamalarında, en fazla kontenjanı 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğine ayırmıştı. Din kültürü ve ahlak bilgisi için bin 910, İngilizce için 2 bin 38, ilköğretim matematik öğretmenliği bin 401, rehberlik bin 56, okul öncesi bin 601, özel eğitim bin 2, Türkçe bin 93, fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmenliği için 919 ve beden eğitimi öğretmenliği için de 845 kontenjan ayrılmıştı.