Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 20.12.2019 14:40
  • Son Güncelleme: 20.12.2019 14:40

KPSS 2019/2 merkezi atama sonuçları açıklandı! ve tercih yerleştirme sonuçları

KPSS 2019/2 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 3-12 Aralık'ta tercihlerini yapan adaylar, yerleştirme sonuçlarını nasıl öğrenebileceklerini merak ediyor. Peki, KPSS KPSS 2019/2 merkezi atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? nedir? İşte ÖSYM KPSS 2019/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı...

KPSS 2019/2 taban puanları ve yerleştirme sonuçları

KPSS 2019/2 tercih sonuçları açıklandı. Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına ÖSYM tarafından yerleştirme yapabilmek için 2019/2 dönemi kapsamında KPSS tercihleri alındı. Odyolog, Şoför, Avukat gibi birçok kadro için tercih yapan adaylar sonuçlarını merak ediyor. Peki, KPSS KPSS 2019/2 merkezi atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? KPSS 2019/2 taban puanları nedir? İşte ÖSYM KPSS 2019/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı...

KPSS 2019/2 TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar, ÖSYM'nin https:sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açıldı. Tercih bildiriminde bulunan adaylar T.C. Kimlik numarası ve şifrelerini girerek sonuçlarını sorgulayabilecekler.

KPSS 2019/2 TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

KPSS 2019/2 TABAN PUANLARI

KPSS 2019/2 lisans, ön lisans ve ortaöğreim taban puanları için aşağıdaki linklere tıkayın...

KPSS-2019/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)

KPSS-2019/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)

KPSS-2019/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriKPSS 2019/2 merkezi atama sonuçları açıklandı! KPSS 2019/2 taban puanları ve tercih yerleştirme sonuçları
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri