KPSS 2019/2 tercih sonuçları açıklandı. Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına ÖSYM tarafından yerleştirme yapabilmek için 2019/2 dönemi kapsamında KPSS tercihleri alındı. Odyolog, Şoför, Avukat gibi birçok kadro için tercih yapan adaylar sonuçlarını merak ediyor. Peki, KPSS KPSS 2019/2 merkezi atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? KPSS 2019/2 taban puanları nedir? İşte ÖSYM KPSS 2019/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı...

KPSS 2019/2 TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar, ÖSYM'nin https:sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açıldı. Tercih bildiriminde bulunan adaylar T.C. Kimlik numarası ve şifrelerini girerek sonuçlarını sorgulayabilecekler.

KPSS 2019/2 TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

KPSS 2019/2 TABAN PUANLARI

KPSS 2019/2 lisans, ön lisans ve ortaöğreim taban puanları için aşağıdaki linklere tıkayın...

KPSS-2019/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)

KPSS-2019/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)

KPSS-2019/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)