Engelli memur alımında süreç devam ediyor. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2016-EKPSS veya 2018-EKPSS'ye girmiş ve yerleştirme için başvuru yapmış adaylardan tercihler alınıyor. 2019 EKPSS tercihlerine dair tüm detayları yazımızda derledik. Peki, EKPSS kura başvuru şartları nedir? EKPSS tercih kılavuzuna göre tercih işlemleri nasıl yapılır? Hangi kadrolara personel alımı yapılacak? İşte EKPSS kadro dağılımı ve şartlar...

EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercihler, 19-23 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adayların, bu kılavuzda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için, 2016-EKPSS veya 2018-EKPSS'ye girmiş veya 2016-Kura veya 2018-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekiyor.

2019 EKPSS TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

ENGELLİ MEMUR ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

EKPSS 2019 kadro dağılımı için aşağıdaki linklere tıklayın.

İlkokul/Ortaokul/İlköğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar