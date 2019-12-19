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  • 19.12.2019 12:39
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 12:39

memur alımı başvuru son gün ne zaman? başvuru şartları

tarafından 9 Aralık'ta başlayan Müfettiş Yardımcılığı başvurularında süreç tamamlanıyor. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan 16 adet Müfettiş Yardımcısı kadrosunda görev almak isteyen adaylar başvurularını gerçekleştiriyor. Peki, Sağlık Bakanlığı memur alımı başvuru son gün ne zaman? başvuru şartları nedir?

Sağlık Bakanlığı personel alımı sona eriyor

Sağlık Bakanlığı memur alımı başvuru sürecinde son viraja girildi. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre, 16 adet Müfettiş Yardımcısı kadrosu için, Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı gerçekleştirileceği bildirildi. Henüz başvuru yapamayanların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, Sağlık Bakanlığı memur alımı başvuru son gün ne zaman? Sağlık Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı başvuru şartları nedir? İşte cevaplar...

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI BAŞVURU NE ZAMAN?

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar; Başkanlığın resmi internet adresinde (https://teftis.saglik.gov.tr) yayımlanan "Sınav Başvuru Formu"nu ıslak imzalı, eksiksiz ve doğru bir şekilde düzenleyip, KPSS sonuç belgesi, yükseköğrenim (Lisans) diploması veya bitirme belgesi, varsa denklik belgesinin birer sureti ve iki adet fotoğrafla birlikte 9 –20 Aralık 2019 tarihleri arasında,T.C. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Sk. No:9 Kat:6 06800 Çankaya/ANKARAadresine posta/kargo yoluyla veya hafta içi 09:30-18:00 mesai saatleri arasında şahsen teslim edeceklerdir.

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