PTT tarafından yapılacak PTT personel alımı 2019 yılı başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte alım süreçleri ile ilgili yaşanan son gelişmeler. PTT personel alımlarına ilişkin son gelişmeler binlerce vatandaş tarafından merakla takip ediliyor. Köklü kuruluş PTT'ye 2023 yılına kadar 55 bin personel alımı gerçekleştirileceği duyurulmuştu. 2019 PTT kamu personeli alımı için başvuru tarihlerini ilan eden duyuruyu dört gözle bekleyen vatandaşları ilgilendiren konulara haber içeriğimizde yer veriyoruz. Resmi gazetede yayınlanan sözleşmeli personel yönetmeliğinde; PTT personel alımı, başvuru şartları, istenen belgeler, personelin hak ve sorumlulukları gibi bilgilere yer verildi.