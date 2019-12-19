PTT tarafından yapılacak PTT personel alımı 2019 yılı başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte alım süreçleri ile ilgili yaşanan son gelişmeler. PTT personel alımlarına ilişkin son gelişmeler binlerce vatandaş tarafından merakla takip ediliyor. Köklü kuruluş PTT'ye 2023 yılına kadar 55 bin personel alımı gerçekleştirileceği duyurulmuştu. 2019 PTT kamu personeli alımı için başvuru tarihlerini ilan eden duyuruyu dört gözle bekleyen vatandaşları ilgilendiren konulara haber içeriğimizde yer veriyoruz. Resmi gazetede yayınlanan sözleşmeli personel yönetmeliğinde; PTT personel alımı, başvuru şartları, istenen belgeler, personelin hak ve sorumlulukları gibi bilgilere yer verildi.
PTT personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu? Resmi Gazete'de açıklandı
PTT personel alımları ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu bağlamda PTT 2023 yılına kadar 55 bin personel alımı yapılacağını belirtti. Yapılan bu açıklama PTT'ye girmek isteyen vatandaşların ilanlara yoğun ilgi göstereceği anlamına geliyor. PTT yapılacak alımlara gözünü çevirirken alımlar ile ilgili şartlar da belirlenmeye başladı. Resmi Gazete dahilinde PTT personel alımı ile ilgili tüm detaylar netlik kazanmış durumda. Bu bakımdan ilgili kurumda çalışmak isteyen tüm adayların ilgili ilana göz atarak kriterlere uygun olup olmadığını kontrol etmesi ve başvuru sürecini takip etmesi yeterli. PTT, 170 yılı aşan geçmişi ile Türkiye'nin en köklü devlet kurumlarından biridir.
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