PTT personel alımı 2019 başvuruları başladı mı? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. 2019 PTT personel alımı son dakika duyurusu bekleniyor. Türkiye'nin köklü kurumları arasında yer alan PTT, Sözleşmeli Personel Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. PTT tarafından hazırlanan yönetmelikte; kurumda çalıştırılacak sözleşmeli personel hakkında maddeler yer aldı. Bu bağlamda PTT yayımladığı yönetmelikte personel alımı ilanı yayımladığında ilanın içeriğinin nasıl olacağını da belirtti. PTT personel alımı ile ilgili kadrolar ve bu kadrolarda istihdam edilecek personeller için asgari mezuniyet şartları açıklandı. İşte PTT personel alım süreci ve tüm gelişmeler takvim.com.tr adresindedir.

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