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  • 19.12.2019 10:05
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 10:05

personel alımı yaş ve mezuniyet şartı açıklandı! İşte kadrolar ve bölümler

şartsız personel alımı ile ilgili 'de yönetmelik yayımlandı. Bu bağlamda vatandaşlar dikkatini PTT personel ilanlarına çevirmiş durumda. ilanını dört gözle bekleyen adaylar ilanın ne zaman yayımlanacağını merak ediyorlar. PTT personel alımlarıyla ilgili açıklanan yönetmelikte yaş ve mezuniyet şartı, kadrolar ve bölümler detaylı olarak verilmektedir. Haberimizde ayrıca tablo olarak bilgileri verdik. Takvim.com.tr olarak PTT personel alım ilanlarını yakından takip ediyoruz. PTT sözleşmeli personel alımına ilişkin henüz tarih belli olmadı. Ancak yeni yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte beklentiler arttı. İlanın yakın zamanda yayında olması bekleniyor.

PTT personel alımı yaş ve mezuniyet şartı açıklandı

PTT personel alımı 2019 başvuruları başladı mı? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. 2019 PTT personel alımı son dakika duyurusu bekleniyor. Türkiye'nin köklü kurumları arasında yer alan PTT, Sözleşmeli Personel Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. PTT tarafından hazırlanan yönetmelikte; kurumda çalıştırılacak sözleşmeli personel hakkında maddeler yer aldı. Bu bağlamda PTT yayımladığı yönetmelikte personel alımı ilanı yayımladığında ilanın içeriğinin nasıl olacağını da belirtti. PTT personel alımı ile ilgili kadrolar ve bu kadrolarda istihdam edilecek personeller için asgari mezuniyet şartları açıklandı. İşte PTT personel alım süreci ve tüm gelişmeler takvim.com.tr adresindedir.

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